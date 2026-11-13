FICAL celebra sus bodas de plata con diez días dedicados al cine y grandes figuras del audiovisual

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) inaugura este viernes su 25ª edición, una cita muy especial con motivo de sus bodas de plata que se prolongará hasta el 22 de noviembre. Diez días en los que la provincia se convertirá en punto de encuentro de la industria audiovisual, con más de un centenar de actividades, estrenos, proyecciones y encuentros con profesionales del cine y la televisión.

El encargado de abrir la lista de homenajes será el productor Enrique Cerezo, que celebra 55 años de trayectoria profesional y descubrirá este viernes su estrella en el Paseo de la Fama, junto al Teatro Cervantes. También recibirán reconocimientos durante el festival las actrices Emma Suárez y Paula Echevarría y el actor estadounidense Tom Berenger, todos ellos vinculados de una u otra manera con los rodajes realizados en Almería.

La inauguración oficial tendrá lugar esta tarde, a las ocho y media, en el Auditorio Maestro Padilla, con la periodista Elena Sánchez como maestra de ceremonias y la actuación musical de Ruth Lorenzo. Durante la gala se entregarán nuevos reconocimientos a Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez, mientras que la película 'Carta blanca', rodada en buena parte en el desierto de Tabernas, será la encargada de abrir las proyecciones cinematográficas.

La competición será otro de los grandes atractivos de esta edición. El certamen Ópera Prima contará con 20 largometrajes, mientras que la sección internacional de cortometrajes reunirá 32 trabajos de nueve países. A ellos se sumará el concurso nacional de series de televisión, con 27 producciones candidatas a 13 galardones. Entre las novedades destacan los estrenos de películas y series, además de la presentación mundial del thriller 'Bajo un fuego', protagonizado por William Levy.

FICAL también ofrecerá encuentros con nombres destacados del panorama audiovisual, como Santiago Segura, Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa, Natalia de Molina, Jorge Sanz y el director Rodrigo Cortés, entre otros. Estas conversaciones permitirán al público conocer de cerca sus experiencias y diferentes aspectos del trabajo en el cine y la televisión.

El 25 aniversario reservará además un espacio especial para recordar la historia cinematográfica de la provincia. Se conmemorarán los 60 años de 'El bueno, el feo y el malo', el clásico de Sergio Leone rodado en tierras almerienses, con exposiciones, proyecciones y mesas redondas. También habrá una muestra fotográfica en el Paseo de Almería que repasará los principales momentos de estas 25 ediciones.

La programación se completará con talleres, propuestas infantiles y actividades educativas y sociales para acercar el cine a distintos colectivos, desde escolares y personas mayores hasta personas con discapacidad y usuarios del centro penitenciario de El Acebuche. Una edición especial que vuelve a situar a Almería en el centro de la actualidad cinematográfica nacional e internacional.