Fernando Ónega: “Desde estos micrófonos muchos hemos aprendido a amar a Almería”

Fernando Ónega, vinculado durante décadas a Onda Cero, dejó también su huella en Almería con una emotiva intervención en 2009, durante el 75 aniversario de Onda Cero Radio Almería, donde pronunció una palabras de admiración a la provincia de Almería que aún hoy resuena en la memoria colectiva de la ciudad y que ahora recuperamos íntegramente en audio y texto.

En aquella conferencia conmemorativa por el 75 aniversario de Radio Almería, el periodista ofreció un discurso que trascendió el homenaje para convertirse en una declaración de amor a la ciudad. Ante el público almeriense, el veterano periodista recorrió la historia de la emisora como espejo de la historia local: desde la guerra y la censura hasta la democracia y la libertad, reivindicando el papel de la radio como altavoz de gobernadores, obispos, pescadores, hortelanos y vecinos anónimos.

Fernando Ónega en su visita a Onda Cero Radio Almería por su 75 aniversario | Onda Cero Almería

Su intervención, enmarcada en el programa especial diseñado por Onda Cero para celebrar la efeméride, dejó frases que hoy cobran aún más valor. Ónega habló de la distancia ferroviaria que ha marcado a Almería, del orgullo agrícola que “da de comer a Europa”, del turismo, del mar y de la Alcazaba, construyendo un retrato reconocible y emocional de la provincia. Un testimonio que ahora recuperamos íntegro en la web de Onda Cero Almería para recordar su legado y su vínculo con esta tierra.