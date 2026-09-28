Fátima Herrera será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería

La militancia del PSOE de Almería ha elegido a Fátima Herrera como candidata socialista a la Alcaldía de la capital de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. La actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y parlamentaria andaluza se impuso en las primarias a Antonio Jesús Ruano, en una votación marcada por una participación del 67,6% del censo.

Herrera obtuvo 297 votos, el 53,5% de los sufragios emitidos, frente a los 256 apoyos logrados por Ruano, que alcanzó el 46,1%. Además, se contabilizaron dos votos en blanco. En total, participaron 555 militantes de los 821 llamados a las urnas.

Con este resultado, la dirigente socialista encabezará la candidatura con la que el PSOE tratará de recuperar la Alcaldía de Almería en los próximos comicios locales. La elección de Herrera culmina un proceso interno en el que se enfrentaban dos integrantes del actual Grupo Municipal Socialista.

La candidata cuenta con experiencia institucional tanto en el ámbito municipal como en el Parlamento andaluz. Es concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería desde 2019 y ejerce como portavoz del grupo desde mayo de 2025.

Rafael Torres, candidato en Roquetas

La jornada de primarias también dejó definido el candidato del PSOE en Roquetas de Mar. La militancia de la agrupación socialista roquetera eligió a Rafael Torres para encabezar la lista a la Alcaldía en las municipales de 2027.

Torres, actual viceportavoz municipal del PSOE, se impuso a José Demetrio Rodríguez y asumirá el reto de liderar el proyecto socialista en uno de los municipios más poblados de la provincia. Tras conocerse el resultado, el candidato agradeció el respaldo recibido y apeló a trabajar de forma conjunta para construir una propuesta “atractiva, sólida y solvente” de cara a la cita electoral.

De este modo, el PSOE ya ha despejado dos de sus principales candidaturas municipales en la provincia: Fátima Herrera será la aspirante a la Alcaldía de Almería y Rafael Torres concurrirá como candidato socialista en Roquetas de Mar.