Extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de Carboneras

El incendio forestal declarado este lunes en un paraje del municipio de Carboneras ha quedado completamente extinguido tras la actuación del dispositivo del Plan Infoca, que movilizó un importante despliegue de medios para evitar su propagación.

Según han informado fuentes del operativo, el fuego fue dado por sofocado en torno a las 21:30 horas, después de que intervinieran un helicóptero pesado, una brigada de refuerzo contra incendios (BRICA), un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente, así como tres grupos de bomberos forestales y un camión autobomba.

Las llamas afectaron principalmente a una zona de matorral bajo y espartales, sin que se registraran daños en viviendas ni en infraestructuras cercanas. La rápida intervención de los equipos evitó que el incendio alcanzara mayores dimensiones en este enclave del Levante almeriense.

Desde el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales recuerdan la importancia de extremar la precaución ante el riesgo de incendios, especialmente en jornadas de altas temperaturas y viento.