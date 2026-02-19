Concentración en Villaricos para salvar los restos arqueológicos del yacimiento de Baria datado en el siglo 7 a.c.

Bajo el lema 'BARIA NO SE DESTRUYE. SE PROTEGE' la 'Asociación Unidos por Baria', convoca a todos los almeriense a una concentración pacífica el sábado 21 de febrero en Villaricos.

Parte de las ruinas de la antigua Baria —correspondientes al puerto fenicio del siglo VII a.C., donde se han documentado una dársena con su atarazana y cuatro balsas de salazones, corren el riesgo de desaparecer para dar paso a una promoción de viviendas.

Se trata de un enclave arqueológico de valor excepcional, testimonio de la identidad almeriense y de la historia milenaria de Villaricos.

Los organizadores del encuentro llevan luchando décadas por la conservación de estos restos desde una responsabilidad institucional y colectiva.

'Unidos por Baria' quiere trasladar a la sociedad en general que la protección del patrimonio cultural es una obligación legal y ética de las administraciones públicas; y estos vestigios, en concreto, presentan una serie de virtudes para convertirse en una propuesta de arqueoturismo.

A lo largo de la jornada de reivindicación se realizarán visitas guiadas, comida de hermandad y conferencia.