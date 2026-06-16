Exposición 'Sudarios' en Huércal Overa hasta el 30 de junio

La Tertulia Artística y Literaria del Almanzora ha programado una visita guiada y una exposición de pintura bajo el titulo 'Sudarios'

Intervendrán el pintor Diego Bonillo y el escritor Ginés Bonillo, con el acompañamiento a la guitarra de Antonio Oliver. 25 de junio a las 20 horas en el Teatro Villa de Huércal Overa. El autor de esta propuesta es Pedro Segura Cano, nacido en el cortijo Cazaminches, de Lubrín, y criado en Zurgena donde actualmente reside.

La muestra ya ha pasado por Almería, Lorca y Olula del Río, entre otros lugares.