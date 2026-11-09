Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger recibirán los premios de Fical

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) reconocerá en su 25ª edición a Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger con el premio ‘Almería, tierra de cine’. Los cuatro homenajeados también dejarán su huella en el Paseo de la Fama del certamen con la inauguración de sus respectivas estrellas.

El primero en recibir el galardón será Enrique Cerezo, durante la gala inaugural del festival, prevista para el viernes 13 de noviembre a las 20.30 horas en el Auditorio Maestro Padilla. La ceremonia estará presentada por Elena Sánchez. Ese mismo día, a las 12.00 horas, descubrirá su estrella junto al Teatro Cervantes.

Por su parte, Emma Suárez será homenajeada el viernes 20 de noviembre, a las 20.00 horas, en la gala internacional ‘Almería en Corto’, también en el Maestro Padilla. La actriz inaugurará su estrella ese mismo día a las 12.00 horas.

Tom Berenger y Paula Echevarría, en la clausura

La gala de clausura, que se celebrará el sábado 21 de noviembre a las 20.00 horas y estará presentada por Cayetana Guillén Cuervo, reconocerá a Tom Berenger y Paula Echevarría.

Ambos descubrirán sus estrellas en el Paseo de la Fama durante esa misma jornada. Berenger lo hará a las 11.00 horas y Echevarría, a las 13.00 horas.

Fical celebrará así su 25ª edición con cuatro nuevos nombres en su particular Paseo de la Fama, en reconocimiento a sus trayectorias vinculadas al mundo del cine y la interpretación.