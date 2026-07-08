Emilio Villalba ya es un 'clásico' en el Festival Mare Musicum de Roquetas

'Quixote. En un lugar de la música' es en Roquetas un estreno absoluto para la provincia de Almería y de los primeros lugares donde se interpreta en Andalucía

El recital del 10 de julio en el Festival Mare Musicum es una invitación a entrar en la historia desde otro lugar: el de la emoción, la imaginación y la música.

Inspirado en la obra de Cervantes, el espectáculo revive algunos de sus momentos más emblemáticos a través de la música en directo, los títeres y la danza, construyendo un lenguaje escénico donde la palabra, el sonido y el gesto se entrelazan.

Las músicas de los siglos XV y XVI, interpretadas con instrumentos históricos, acompañan las aventuras de Don Quijote y se convierten en una forma de narrar: de dar vida a sus sueños, a sus batallas y a su manera única de mirar el mundo.

Sobre el escenario, la narración guía el viaje, los títeres encarnan a los personajes y la danza dibuja en el aire aquello que la música sugiere. Humor, emoción y poesía se alternan en un ritmo vivo que conecta con el público desde la cercanía.

En esta ocasión, el espectáculo se presenta en una versión especial junto a la Orquesta de Cuerda de la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar, ampliando su dimensión sonora y escénica. La fuerza de la cuerda y la riqueza tímbrica de la orquesta expanden el universo musical de la propuesta, aportando profundidad y energía, y llevando la experiencia hacia un formato de mayor amplitud sin perder su esencia íntima y narrativa.

Quixote es una invitación a leer, a vivir y a soñar.

A abrir los libros… y a mirar el mundo con otros ojos.

https://www.maremusicum.com/programacion-2026/