El Ejido revisa los puntos inundados por la dana y prevé mejoras de drenaje en 16 vías rurales

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha revisado los puntos del municipio afectados por las inundaciones de la dana Adam del pasado fin de semana y los proyectos previstos para reducir el riesgo ante nuevos episodios de lluvias intensas, entre los que figura un plan de mejora de 16 caminos y carreteras municipales con una inversión cercana a los cuatro millones de euros. Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con las áreas municipales de Agricultura, Obras Públicas, Urbanismo y Contratación.

Durante el encuentro se han revisado los proyectos y actuaciones de las áreas de Agricultura y Obras Públicas, algunos ya aprobados y otros en distintas fases del procedimiento administrativo y de licitación, con inversiones destinadas a mejorar la capacidad de drenaje y evacuación de las aguas pluviales en diferentes puntos del término municipal. En concreto, el área de Agricultura prevé trabajos de drenaje, ejecución de cunetas, construcción de pozos filtrantes y mejora de infraestructuras "para favorecer la evacuación del agua y mejorar la respuesta de la red viaria rural ante episodios de fuertes lluvias". Afectarían hasta 16 caminos rurales, con una inversión cercana a los 4 millones de euros. Las actuaciones se centran en la mejora del drenaje de las vías AL-9009 y AL-9006 y los caminos de La Higuera y Cuartería de los Canarios, así como en la reparación de los caminos de Roquetas, La Pista, Soto Conejo, Las Machorras y La Hípica, además de las carreteras de San Agustín al Solanillo y de San Agustín a Roquetas.

Paralelamente, los técnicos municipales analizan los "puntos negros" que quedaron inundados y no figuraban en los proyectos anteriores. El objetivo es estudiar las particularidades de cada zona y determinar las intervenciones técnicas necesarias. Según ha podido saber Onda Cero serían una decena de localizaciones las que ya se habrían considerado de riesgo importante frente a fuertes lluvias.

Asimismo, está prevista la redacción de proyectos de obra, presupuestados en 2.097.417 euros, para reparar el camino de servidumbre de Avenida de la Sal, la carretera de Las Norias a San Agustín, los hundimientos y daños en pavimentos y parques, el camino Cañada de Ugíjar y los accesos al Paseo Marítimo de Balerma.

Estos proyectos también contemplan mejoras en las redes de pluviales de la calle del Faro de Almerimar, la Avenida del País Vasco de Santa María del Águila y las calles Gimnasia, La Balsa, Zapatera y Ronda Ramblilla de Las Norias de Daza.

La regidora ejidense ha señalado que la planificación coordinada entre las áreas municipales busca "impulsar soluciones duraderas que contribuyan a mejorar el drenaje, la seguridad y la capacidad de respuesta del municipio ante futuros episodios de lluvias intensas".