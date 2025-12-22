Dreambeach se muda a la Costa del Sol tras once ediciones en Almería

El festival de música electrónica Dreambeach ha anunciado que, tras once ediciones celebrándose en la provincia de Almería desde sus inicios, se celebrará en Vélez-Málaga (Málaga) en los próximos 31 de julio y 1 de agosto bajo la nomenclatura 'Dreambeach Costa del Sol'.

Tal y como ha emitido el Dreambeach en un mensaje difundido a través de su perfil oficial de Facebook, se trata de un festival "totalmente renovado", pero con "esa esencia y legado que nos ha permitido estar año a año a vuestro lado".

En contexto, la edición pasada celebrada en la Almería generó un impacto económico de doce millones de euros, tras congregar a más de 90.000 asistentes en el recinto de El Toyo-Retamar entre el 7 y el 9 de agosto de 2025. Según datos de la organización, se cifró en un 60 por ciento el público procedente de fuera de la provincia.

Asimismo, la undécima edición del festival y última en Almería reunió a artistas internacionales de la talla de Will Smith, Steve Aoki o Steve Angello, entre otros, cuya producción implicó a un equipo de más de doscientas personas y supuso la creación de más de 1.400 empleos directos e indirectos durante el desarrollo logístico del evento, tal y como destacó el Consistorio local en una nota.

La imagen difundida de la próxima edición, que permanecerá en la comunidad andaluza, pero se desplazará hasta la provincia malagueña, ha precisado la nueva ubicación del festival sin desvelar todavía a ningún artista de los que formarán parte del elenco de artistas internacionales y locales.