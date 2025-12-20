Investigan a un exalcalde de Carboneras (Almería) por presunta compra de votos en las elecciones municipales de 2023

El exalcalde de Carboneras (Almería) y actual concejal no adscritoFelipe Cayuela, del PP, se ha convertido en uno de los investigados judicialmente en el marco de la causa abierta en los juzgados de Vera (Almería) por la presunta compra de votos durante las elecciones municipales de mayo de 2023.

Cuenta la agencia EFE, según han informado fuentes cercanas al caso, que Cayuela se suma a la lista de investigados en este caso, en la que también figura su hermano Francisco Cayuela junto a una tercera persona.

Presunta compra de votos

Tanto Felipe como Francisco Cayuela declararon el pasado 11 de diciembre en calidad de investigados dentro de las diligencias previas que instruye la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera. La investigación actual trata de esclarecer si existió una trama organizada para alterar el resultado electoral mediante el pago de dinero a cambio de sufragios.

El procedimiento judicial se sustenta, entre otros elementos, en un atestado de la Policía Judicial del que se desprenden "nuevos indicios" y en el que constan testimonios de ciudadanos que habrían reconocido en sede policial "haber recibido dinero a cambio de su voto" en los comicios de 2023.

Cantidades entre 50 y 100 euros por voto

La toma de declaración de los investigados se produce meses después de que el juzgado acordase, el pasado julio, "apurar la investigación" mediante la citación de siete testigos clave para determinar la "naturaleza y circunstancias del hecho". Estas testificales, programadas para agosto, buscaban arrojar luz sobre la supuesta entrega de cantidades que oscilarían entre los 50 y los 100 euros por voto.

La denuncia original fue interpuesta, entre otros, por el actual alcalde de la localidad, Salvador Hernández (Cs), quien ejerce la acusación particular. Felipe Cayuela, que ganó las elecciones de 2023 bajo las siglas del PP y fue depuesto posteriormente gracias a una moción de censura de Cs y PSOE, abandonó dicha formación el pasado mes de julio y actualmente mantiene su acta como concejal en el grupo de los no adscritos en la corporación municipal.