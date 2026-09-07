El Distrito Sanitario Almería lidera Andalucía en calidad asistencial con 18 unidades certificadas

El Distrito Sanitario Almería se coloca como referente en calidad asistencial dentro de Andalucía. Según los últimos datos de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), cuenta con 18 unidades sanitarias certificadas, lo que supone que el 81,8 % de sus servicios dispone ya de algún nivel de acreditación. Es la mayor cobertura registrada entre las organizaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El proceso de mejora continúa en marcha y, a septiembre de 2026, otras dos unidades del distrito se encuentran en fase de evaluación para obtener su certificación.

El gerente del Distrito Sanitario Almería, Miguel Zapata, ha atribuido estos resultados al trabajo conjunto de los profesionales. Según ha señalado, este reconocimiento refleja "el esfuerzo, el talento y el compromiso" del personal que desarrolla su labor en los centros de salud del distrito.

Zapata también ha destacado que la apuesta por la calidad forma parte del funcionamiento habitual de la organización y que se traduce en una atención "más segura, humana y eficiente" para la población.

De las 18 unidades que ya cuentan con certificación, ocho han conseguido el nivel Óptimo, una de las categorías de mayor exigencia dentro del modelo de calidad sanitaria andaluz. En este grupo se encuentran las UGC de Carboneras, Virgen del Mar, Río Nacimiento, Almería Periferia, Mediterráneo Torrecárdenas, Almería Centro y Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, además del Servicio de Urgencias del Distrito.

Las otras diez unidades certificadas cuentan con el nivel Avanzado. Son las de Bajo Andarax, Oliveros, Tabernas, Nueva Andalucía, Sorbas, Ciudad Jardín, Plaza de Toros, Puche-Los Molinos, Níjar y Cruz de Caravaca. También dispone de esta acreditación la Unidad de Formación Continuada del Distrito Sanitario Almería.

El reconocimiento a la calidad también se extiende a los profesionales. Actualmente, 44 trabajadores sanitarios del distrito tienen vigente la certificación de sus competencias profesionales. De ellos, 20 cuentan con el nivel Avanzado, 19 han alcanzado la categoría de Experto y cinco han obtenido la máxima distinción, la de Excelente.

Además, otros 29 profesionales están actualmente inmersos en procesos de acreditación.

Desde el Distrito Sanitario Almería consideran que esta participación voluntaria en los procesos de certificación refleja el compromiso de los trabajadores con la mejora de la atención sanitaria.

Las acreditaciones de la ACSA evalúan distintos aspectos de la asistencia, entre ellos la seguridad de los pacientes, la accesibilidad al sistema sanitario, la reducción de los tiempos de espera y la coordinación entre profesionales y disciplinas.