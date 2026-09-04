Dalías arranca los actos oficiales en honor al Santísimo Cristo de la Luz 2026

El municipio de Dalías ya respira su ambiente más solemne y festivo. Coincidiendo con los primeros días de septiembre, la localidad da el pistoletazo de salida a los actos y cultos oficiales en honor al Santísimo Cristo de la Luz 2026, una de las manifestaciones religiosas y de fe más multitudinarias de toda Andalucía.

Con motivo de este arranque, hemos entrevistado en nuestros micrófonos al alcalde de Dalías, Francisco Lirola, para repasar los entresijos de la organización de este año, los grandes retos logísticos que afronta el Ayuntamiento y el orgullo que supone para los dalienses volver a abrir las puertas de su pueblo a miles de devotos.

Durante la conversación, el alcalde ha querido poner en valor el esfuerzo de la Real y muy Ilustre Hermandad y de los propios vecinos para confeccionar un programa que equilibra la devoción con el ocio para todas las edades.

Asimismo, ha destacado el estricto plan de seguridad y limpieza que se desplegará de forma especial de cara al próximo domingo 20 de septiembre, el día grande de la bajada y procesión de la imagen, donde el estruendo de los cohetes y la pólvora volverán a ser los grandes protagonistas.