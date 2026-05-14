Diana Navarro celebra sus 20 años de carrera en Almería

‘No te olvides de mí’ fue el debut discográfico de la malagueña Diana Navarro. Un álbum que tocó la cima al mostrar la personalísima voz de una artista que supuso una importante corriente de aire fresco renovador al género de la copla, siendo ‘Sola’ la canción emblema con un alarde vocal en el quiebro y los melismas que no escuchaban en tan prolongada duración desde Antonio Molina. Ahora, 20 años después, Diana Navarro sale de gira con ‘Ya no estoy sola’, con al que celebra sus dos primeras décadas en la primera línea de la música española y con la que hará parada en Almería este próximo sábado, 16 de mayo, a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

El concierto ofrecerá un recorrido musical completo en el que el público disfrutará de sus aproximaciones a la copla, neocopla, zarzuela y flamenco, los estilos que han definido su trayectoria; interpretando temas icónicos como ‘Sola’, ‘El perdón’, ‘24 rosas’ y su nueva canción ‘Ya no estoy sola’. La gira es una celebración artística integral que rinde homenaje a 20 años de éxitos con una de las voces más icónicas.

La cita forma parte de la programación trimestral de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, en este caso con la producción local de Crash Music. Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal que está situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del concierto.

Diana Navarro (Málaga, 1978) es cantante, compositora, presentadora y actriz. Artista en constante evolución se ha especializado en música tradicional española, fusionada con estilos tan dispares como el pop sinfónico o la electrónica. 20 años de éxitos avalan a Diana Navarro donde crítica y público coinciden en su calidad artística y talento extraordinario.

En televisión ha participado en programas como ‘Tu cara me suena’ de Antena 3, como jurado y presentadora de ‘Tierra de Talento’ y ‘Diana & Lombo’ en Canal Sur o ‘Dúos Increíbles’ en Televisión Española. En cine ha tenido papeles en ‘Yocasta’. ‘Las pesadillas de Alberto Soto’ o en la saga de ‘Padre no hay más que uno’ de Santiago Segura. En teatro ha participado en la obra ‘En tierra extraña’.

Entre los numerosos premios y nominaciones como cantante se encuentran: 17 premios Nacionales de Copla, 2 Premios Nacionales de Saeta, Premio Ondas Micrófono de oro, 8 nominaciones Premios de la Música, 2 Premios de la Música, 2 Nominaciones a los Grammy Latinos, 4 Discos de oro, 3 Discos de platino,

También atesora reconocimientos como actriz con nominación a Mejor Actriz Premios Max de Teatro, Nominación a Mejor Actriz Premios de Teatro Musical, Nominación a Mejor Actriz Premios Broadway World, Nominación Mejor Actriz Premis Teatre Barcelona, Premio Mejor Obra de Teatro y dirección en los Premios Met o Premio a la Mejor Obra de Teatro en los Premios Diversa.