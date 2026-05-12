Almería, en aviso amarillo por fuertes rachas de viento este martes

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en varias zonas de la provincia de Almería. Las áreas más afectadas serán el Levante almeriense, Poniente y la capital, donde se esperan vientos de poniente que podrían alcanzar hasta los 70 km/h durante gran parte del día, hasta las 20:00 horas.

El tiempo será en general estable, con cielos poco nubosos, aunque por la mañana podrían aparecer nubes medias y altas en la zona mediterránea. También existe la posibilidad de lluvias débiles y aisladas en algunos puntos de Andalucía, especialmente en la vertiente atlántica.

En cuanto a las temperaturas, apenas variarán, las mínimas podrían subir ligeramente en algunas zonas y las máximas bajar un poco. El viento del oeste soplará con intensidad moderada en buena parte de la región, pero en la costa oriental mediterránea, especialmente en Almería, se esperan rachas muy fuertes, motivo por el que se ha emitido la alerta.