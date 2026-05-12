METEOROLOGÍA

Almería, en aviso amarillo por fuertes rachas de viento este martes

La Aemet prevé vientos de hasta 70 km/h en varias comarcas almerienses y posibles lluvias débiles en puntos de Andalucía

Onda Cero Almería

Almería |

Imagen de archivo de unas palmeras que sufren fuertes rachas de viento en Almería
Imagen de archivo de unas palmeras que sufren fuertes rachas de viento en Almería | AEMET - Archivo

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en varias zonas de la provincia de Almería. Las áreas más afectadas serán el Levante almeriense, Poniente y la capital, donde se esperan vientos de poniente que podrían alcanzar hasta los 70 km/h durante gran parte del día, hasta las 20:00 horas.

El tiempo será en general estable, con cielos poco nubosos, aunque por la mañana podrían aparecer nubes medias y altas en la zona mediterránea. También existe la posibilidad de lluvias débiles y aisladas en algunos puntos de Andalucía, especialmente en la vertiente atlántica.

En cuanto a las temperaturas, apenas variarán, las mínimas podrían subir ligeramente en algunas zonas y las máximas bajar un poco. El viento del oeste soplará con intensidad moderada en buena parte de la región, pero en la costa oriental mediterránea, especialmente en Almería, se esperan rachas muy fuertes, motivo por el que se ha emitido la alerta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer