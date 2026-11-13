Detenido en Pulpí un belga que huyó de su país tras atropellar a un policía

La Guardia Civil ha detenido en San Juan de los Terreros, en el municipio almeriense de Pulpí, a un ciudadano belga que había huido de su país tras presuntamente atropellar a un policía y causarle lesiones graves.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, sobre el sospechoso pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por un delito de homicidio en grado de tentativa que le atribuyen las autoridades belgas.

La investigación se inició después de que los agentes recibieran información, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, sobre su posible huida a la provincia de Almería. Las pesquisas apuntaban a que podría permanecer oculto en esta zona del Levante almeriense.

Tras obtener el correspondiente mandamiento judicial, la Guardia Civil practicó la detención y evitó así el riesgo de fuga.