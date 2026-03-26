SUCESOS

Detenido un menor de 17 años por apuñalar a su madre en Vícar

La Policía Local ha arrestado a un joven de 17 años acusado de asestar varias cuchilladas a su madre, de 41 años, en una vivienda de Vícar (Almería). La mujer permanece hospitalizada en estado grave.

Onda Cero Almería

Almería |

Una patrulla de la Policía Local de Vícar (Almería).
Una patrulla de la Policía Local de Vícar (Almería). | Ayuntamiento de Vícar

El suceso tuvo lugar este miércoles y el presunto autor fue detenido durante la madrugada tras un aviso ciudadano que alertaba de la presencia de un joven en actitud sospechosa en las inmediaciones del domicilio. Fue entonces cuando una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta la zona, donde logró localizar al menor, que fue identificado y reconocido como el supuesto agresor. Ya tras su detención, se procedió a su traslado a dependencias policiales y ha sido puesto puesto a disposición de la Guardia Civil.

La víctima, una mujer de 41 años, sufrió graves heridas en el cuello y la cabeza, como consecuencia de la agresión, tuvo que ser evacuada al Hospital Universitario Poniente de El Ejido, donde permanece ingresada.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de este grave suceso ocurrido en el municipio vicario.

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