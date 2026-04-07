Detenido en Huércal-Overa por dos robos en comercios del municipio

La Guardia Civil ha arrestado en Huércal-Overa (Almería) a un hombre acusado de cometer dos robos en distintos negocios del municipio, uno de ellos empleando amenazas y otro tras forzar el acceso al local.

El sospechoso ya ha pasado a disposición judicial y el juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

La investigación comenzó el 26 de marzo, cuando el empleado de un estanco denunció que, al abrir por la tarde, un individuo entró en el local y, mostrando un arma de fuego, le obligó a entregarle el dinero de la caja bajo amenaza.

A partir de ahí, la Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, inició una serie de actuaciones que permitieron identificar al presunto autor, quien además trató de dificultar su reconocimiento cambiándose de ropa tras el robo.

Un día después, otro aviso relacionó al mismo individuo con un segundo robo, esta vez en un pub, donde habría forzado la entrada durante la madrugada y se llevó varios objetos, incluida la recaudación de una máquina recreativa.

Finalmente, tras organizar un operativo de búsqueda, los agentes lograron localizarlo y detenerlo el 31 de marzo en la propia localidad.