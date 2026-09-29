Detenido en Almería tras golpear a un hombre de 71 años para robarle el móvil

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre de 26 años acusado de asaltar a un vecino de 71 años y arrebatarle el teléfono móvil después de golpearlo por la espalda con el palo de una fregona.

El suceso ocurrió el pasado 26 de septiembre, alrededor de las diez y media de la mañana, en las proximidades de la calle Villaricos, en la capital. La víctima esperaba para cruzar por un paso de peatones cuando recibió inesperadamente un fuerte golpe por la espalda. Tras el ataque, el joven aprovechó la situación para quitarle el teléfono que llevaba en uno de los bolsillos y trató de escapar corriendo.

El hombre, sin embargo, intentó recuperar su móvil y ambos llegaron a forcejear. En ese momento intervino un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio y que había presenciado la escena. El policía acudió en ayuda del hombre y logró reducir al presunto autor, que todavía llevaba consigo el objeto utilizado durante el asalto.

Después de inmovilizarlo, el agente dio aviso a la Sala 091. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió al lugar, se hizo cargo de la situación y procedió a la detención del joven. El teléfono fue recuperado y entregado de nuevo a su propietario, sin daños.

El arrestado es un ciudadano de nacionalidad india, de 26 años, que no llevaba documentación y que tampoco dispone de domicilio conocido. Las posteriores comprobaciones de la Unidad de Extranjería determinaron que se encontraba en situación irregular en España. Además, tenía una detención anterior por un delito de amenazas, aunque en el momento del robo no constaba ninguna orden de búsqueda o reclamación pendiente.

El caso ha quedado en manos del Grupo de Incidencias de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería y se ha tramitado mediante un procedimiento de juicio rápido. El detenido fue puesto posteriormente a disposición del juzgado de guardia de Almería.