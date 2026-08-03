ATENCIÓN SANITARIA

Descontento en Chirivel por las citas médicas y la falta de facultativos en el consultorio

La primera teniente de alcalde explica en Onda Cero que esas citas las dan funcionarios del Ayuntamiento pero no del SAS y además el consultorio cuenta a día de hoy con un sólo médico

Onda Cero Almería

Chirivel |

El Ayuntamiento de Chirivel y otros ceden funcionarios municipales para que entreguen citas en el consultorio médico

Trabajadores municipales de pequeños municipios están realizando estas tareas de forma voluntaria y altruista en instalaciones del Servicio Andaluz de Salud. Financiados por el Consistorio al que dedican dos horas menos cada día. Es lo que ha descrito a los micrófonos de Onda Cero la primera teniente de alcalde de esta localidad.

Según, Paqui Zamora, esta situación está normalizada en los pueblos almerienses que no tienen Centros de Salud.

Otra de las reivindicaciones de los chirivelenses, que se presentará por escrito en el SAS, es la necesidad de contar con dos médicos durante toda la semana; circunstancia que no se da desde la jubilación de uno de los facultativos.

Una reclamación que consideran justa, pues Chirivel cuenta con un casco urbano, pedanías, una residencia de personas mayores, un centro de menores no acompañados y la cercanía de la autovía con sus accidentes de tráfico.

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