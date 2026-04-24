Desarticulan una organización que suministraba gasolina a 'las pateras taxis' en las provincias de Almería y Murcia

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas, entre ellos el 'cabecilla', e investigado a otras cuatro en Águilas (Murcia) y Huércal Overa (Almería), pertenecientes a una organización criminal especializada en suministrar combustible a embarcaciones 'petaqueo', es decir, utilizadas para el transporte irregular de personas en 'pateras taxi' desde el norte de África hasta el litoral español. En esta línea y durante el operativo, se han llevado a cabo hasta tres registros. En los mismos, la Benemérita se ha incautado de más de 5.000 litros de gasolina, ocho vehículos, cinco embarcaciones, una moto de agua o un arma corta entre otros elementos.

Cabe destacar que los agentes detectaron un punto de almacenamiento de combustible 'guardería' al aire libre en la costa de Águilas (Murcia), junto con una embarcación que estaba siendo abastecida tras un desembarcado clandestino de migrantes en situación irregular. Poco después, se pudo constatar la existencia de una organización criminal que operaba en enclaves del litoral murciano y almeriense, zonas que en realidad, se utilizaban como bases logísticas la llegada y el retorno de embarcaciones implicadas en el tráfico de personas.

La actividad estaba directamente vinculada a numerosos desembarcos de migrantes en situación irregular. Estas rutas se realizaban en condiciones precarias, con embarcaciones sobrecargadas y sin medidas de seguridad. Además, la red contaba con una compleja infraestructura, con vehículos adaptados para transportar grandes cantidades de combustible o embarcaciones de alta potencia empleadas en repostajes en alta mar. Asimismo, hacía uso de drones que destinaban a la vigilancia de los movimientos policiales.

Señalar que la operación ha sido desarrollada por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en Murcia con la colaboración de la Policía Local de Águilas y que a los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la migración irregular y transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.