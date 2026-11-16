Cuatro años de cárcel para el responsable de una patera que pasó dos días a la deriva frente a Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de prisión al responsable de una patera que permaneció dos días a la deriva en el mar tras quedarse sin combustible durante su trayecto desde Argelia hasta España.

Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando el acusado participó en la organización de un viaje clandestino en el que embarcaron 15 personas. Cada una habría pagado alrededor de 3.400 euros por conseguir una plaza en la embarcación.

El condenado se encargaba de preparar el combustible y orientar la navegación mediante una aplicación móvil con información náutica. Sin embargo, tuvo que asumir también el control de la patera después de que el hombre que inicialmente la pilotaba falleciera durante el trayecto por causas que no han podido determinarse.

La embarcación, una semirrígida de apenas 5,2 metros de longitud, había salido de una playa de Tlemcen, en Argelia, durante la madrugada del 5 de octubre. Horas después, el combustible se agotó y sus ocupantes quedaron a la deriva en el mar.

La situación se prolongó hasta el mediodía del 7 de octubre, cuando un velero avistó la embarcación y dio aviso a Salvamento Marítimo, que permitió localizar y rescatar a sus ocupantes.

La sentencia considera que el viaje supuso un grave riesgo para la vida de los inmigrantes, ya que la patera no contaba con las condiciones de seguridad necesarias para realizar la travesía. El acusado reconoció los hechos, por lo que la condena por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ya es firme.