Cruz Roja Almería atiende a más de 100 personas llegadas en patera en un día y a pesar del temporal

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido 101 personas llegadas en patera a la costa de Almería, donde incluso han tenido que recuperar el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Los Muertos, en Carboneras.

Hasta en tres ocasiones se activaron los equipos de emergencias en una jornada en la que la AEMET tenía activado el aviso amarillo por vientos costeros, con velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros de altura. Al final, efectivos de la Guardia Civil de Almería han procedido al rescate de los migrantes, que viajaban en tres pateras, y entre los que además se encontraba un herido con una lesión en una pierna y nueve varones en aparente buen estado de salud.