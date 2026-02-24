CULTURA

El crimen de Pulpí que fue o no, pero que inspiró un capítulo más de la 'literatura de cordel'

A mediados del siglo XIX, los romanceros ciegos recitaban un suceso atroz que pudo haber acontecido en un cortijo pulpileño. Pedro Perales Larios le dedica un artículo en la revista del Instituto de Estudios Almerienses.

Onda Cero Almería

Pulpí |

Ya se puede descargar de la web del Instituto de Estudios Almerienses www.iealmerienses.es' el número 9 de la revista REAL con 14 estudios sobre la cultura en la provincia.

Entre ellos, 'Tíxola, fuente escondida. Modelo de hidraulismo andalusí', de Alberto Castellón Sánchez del Pino.

También 'Francisco Berruezo López (1841-1917). Empresario, político y vicecónsul de Portugal en Garrucha'; cuyo autor es José Berruezo García.

O 'Literatura de cordel en Almería. Sobre la veracidad o falsedad del sangriento y horrible crimen de Pulpí' escrito por Pedro Perales Larios. Un hecho real o ficcionado que sugestionó a los pulpileños de mediados del siglo XIX.

