La costa de Almería, clave para la conservación de tiburones y grandes depredadores del Mediterráneo

La costa de Almería se ha convertido en una de las áreas prioritarias para la conservación de tiburones y grandes depredadores marinos en el Mediterráneo occidental, según una investigación coordinada por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).

El estudio, basado en el seguimiento satelital de distintas especies y en análisis genéticos de poblaciones marinas, ha permitido localizar zonas especialmente relevantes para la alimentación, reproducción y migración de estos animales. Entre ellas destacan la costa almeriense, los cañones submarinos de Cataluña y las aguas del Golfo de Alicante.

Los investigadores han utilizado emisores satelitales para rastrear especies como la tintorera, el pez luna o el tiburón de profundidad conocido como cañabota gris, con el objetivo de conocer mejor sus desplazamientos y comportamiento en el Mediterráneo.

Según los científicos, disponer de información precisa sobre los movimientos y la conectividad entre poblaciones resulta fundamental para diseñar futuras medidas de protección marina y garantizar la supervivencia de estas especies, muchas de ellas amenazadas.

El proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad, también ha contado con la participación del Museo Nacional de Ciencias Naturales y la colaboración directa del sector pesquero, que ha participado en tareas de localización, captura y liberación de ejemplares.

Los expertos recuerdan que los tiburones desempeñan un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos al situarse en la parte alta de la cadena alimentaria. Sin embargo, advierten de que muchas de sus poblaciones continúan en descenso debido a factores como la sobrepesca o la degradación del hábitat.

La investigación permitirá avanzar hacia estrategias de conservación más eficaces en el Mediterráneo y reforzar la protección de espacios marinos considerados clave para la biodiversidad.