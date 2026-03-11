HISTORIA

Conferencia 'Patrimonio de Roquetas. Pasado, presente y futuro'

Pronunciada por Juanmi Galdeano, recorrerá los 250 años que el municipio cumple como entidad con ayuntamiento propio y el asentamiento anterior a 1776

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

El viernes 13 de marzo, conferencia de Juanmi Galdeano sobre el patrimonio de Roquetas de Mar, en el edificio polivalente del Puerto a las 17:00 h.

Organizada por la Universidad de Mayores, abierta a todo el público, en la que el ponente expondrá los resultados de suTrabajo Fin de Grado de 2018 y otras investigaciones.

Se disertará sobre lugares imprescindibles como Turaniana, el Castillo de Santa Ana, la Iglesia de la Virgen del Rosario, las Salinas o los Pueblos de Colonización; y desconocidos como el patrimonio etnológico (molinos, cortijos y cultura del agua) o los fortines de la Guerra Civil.

Siempre desde una visión crítica, mostrando todo lo que se ha perdido, el patrimonio abandonado y los peligros que lo amenazan.

Los asistentes podrá plantear su dudas y comentarios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer