Conferencia 'Patrimonio de Roquetas. Pasado, presente y futuro'

El viernes 13 de marzo, conferencia de Juanmi Galdeano sobre el patrimonio de Roquetas de Mar, en el edificio polivalente del Puerto a las 17:00 h.

Organizada por la Universidad de Mayores, abierta a todo el público, en la que el ponente expondrá los resultados de suTrabajo Fin de Grado de 2018 y otras investigaciones.

Se disertará sobre lugares imprescindibles como Turaniana, el Castillo de Santa Ana, la Iglesia de la Virgen del Rosario, las Salinas o los Pueblos de Colonización; y desconocidos como el patrimonio etnológico (molinos, cortijos y cultura del agua) o los fortines de la Guerra Civil.

Siempre desde una visión crítica, mostrando todo lo que se ha perdido, el patrimonio abandonado y los peligros que lo amenazan.

Los asistentes podrá plantear su dudas y comentarios.