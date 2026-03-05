‘Como el Perro y el Gato’ emite en directo desde Adra con Carlos Rodríguez este 8 de marzo

Adra se convierte este domingo 8 de marzo en el epicentro del mundo animal y del respeto medioambiental con la emisión en directo de Como el Perro y el Gato, el programa de Onda Cero presentado por Carlos Rodríguez.

El espacio se realizará desde el Centro de Interpretación de la Pesca de Adra, a partir de las 14:30 horas, en una cita muy especial que pondrá el foco en una localidad milenaria que combina playas vírgenes, gastronomía mediterránea y un firme compromiso con la naturaleza y los animales.

Adra, ejemplo de bienestar animal en la provincia de Almería

Uno de los ejes del programa será la apuesta decidida del municipio por la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Suelta), un sistema de gestión ética de colonias felinas que cuenta en la localidad con cuidadoras dedicadas al bienestar animal.

Además, el municipio destaca por la presencia de asociaciones comprometidas con el respeto medioambiental, como PROMAR o El Árbol de las Piruletas, que refuerzan la conciencia ecológica del territorio.

La elección de Adra para esta emisión especial responde precisamente a ese modelo de convivencia entre tradición, mar, sostenibilidad y protección animal.

Un fin de semana especial para los amantes de los animales en Almería

La emisión en Adra llega apenas un día después de otro programa especial celebrado en el Centro Comercial Torrecárdenas de Almería capital, dentro de las acciones vinculadas al movimiento pet friendly en la provincia.

De este modo, Onda Cero refuerza su apuesta por acercar la radio a la calle y visibilizar iniciativas de bienestar animal en la provincia de Almería, consolidando a Como el Perro y el Gato como uno de los espacios de referencia en información, divulgación y defensa de los animales en España.

El domingo 8 de marzo, desde las 14:30 horas, ‘Como el Perro y el Gato’, en directo desde Adra con Carlos Rodríguez.