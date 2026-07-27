Clásicos en el Parque vuelve a llenar Rodalquilar de música y cultura

El Festival Clásicos en el Parque volvió a llenar de música el anfiteatro de Rodalquilar con una de las citas más esperadas de su vigésimo tercera edición. Cientos de personas disfrutaron del espectáculo "Sherezade: música y palabra en el Oriente de Rimsky-Kórsakov", interpretado por la Camerata Da Vinci junto a los narradores Martín Llade y Clara Corrales, en una velada celebrada en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La actuación contó un año más con el respaldo de la Fundación Michelin España Portugal, que lleva más de diez años colaborando con este festival y reafirmó durante el evento su compromiso con el impulso de la cultura en los territorios donde desarrolla su actividad. Representantes de Michelin en Almería, entre ellos responsables del Centro de Experiencias Michelin, asistieron al concierto para mostrar su apoyo tanto a la organización como al público.

La compañía también quiso reconocer el trabajo que hay detrás de un festival que, tras 23 ediciones, se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en la provincia. Además, destacó que esta colaboración responde a valores compartidos como la sostenibilidad, la protección del entorno y la promoción de un turismo respetuoso con el medio ambiente.

Organizado por la Asociación Clásicos en el Parque con la colaboración de instituciones públicas y entidades privadas, el festival continúa acercando la música clásica y otras propuestas culturales a vecinos y visitantes, aprovechando un escenario único como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.