Cinco detenidos tras el desembarco de una narcolancha en la playa de Las Palmerillas, en Roquetas de Mar

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas después de que una embarcación vinculada presuntamente al narcotráfico llegara hasta la playa de Las Palmerillas, en Roquetas de Mar, donde desembarcó a cerca de una decena de individuos junto a varias garrafas. Los arrestados están siendo investigados por un posible delito de contrabando y, en el caso de tres de ellos, también por un presunto delito de atentado contra la autoridad.

El suceso se produjo alrededor de las 8:40 horas de la mañana, cuando varios ciudadanos alertaron al servicio de emergencias 112 de lo que estaba ocurriendo en la costa. Tras recibir los avisos, se movilizaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local para intervenir en la zona.

Según las primeras informaciones, la narcolancha abandonó la playa y regresó mar adentro después de dejar en la orilla varias petacas de combustible que quedaron flotando cerca de la costa. El episodio se produce apenas diez días después de que se interceptara otra embarcación en el mismo entorno, donde fueron localizadas 112 garrafas.

Ante esta situación, la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha vuelto a denunciar el incremento de la actividad del narcotráfico en el litoral almeriense y las agresiones que sufren los agentes durante este tipo de intervenciones. Su subsecretario de Relaciones Institucionales, Rafael Maldonado, ha reclamado más medios para combatir estas actividades y cambios legislativos que permitan reforzar la actuación policial. Además, ha pedido recuperar el operativo OCON-Sur y que se reconozca el riesgo que supone esta actividad para los profesionales de las fuerzas de seguridad.