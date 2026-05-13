'Centinelas del hielo' en clave femenina

La ciencia necesita mujeres.

Este mensaje se ha entendido y demostrado en el IES La Puebla, de Vícar, con el trabajo 'Centinelas del hielo', ganador del concurso 'Descubriendo la Antártida' promovido por la Universidad de Almería.

Un empeño en el que se ha involucrado toda la comunidad educativa de este centro académico.

Investigación, experimentos e imágenes satelitales han permitido llevar a cabo un ensayo centrado en la isla 'Decepción' y los riesgos que amenazan a los Polos con sus correspondientes efectos negativos en el resto del planeta.