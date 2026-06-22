Carlos Rivera en Almería el 18 de Julio con su 'Vida México Tour España'

CARLOS RIVERA Y SU ¡VIDA MÉXICO TOUR! COMIENZAN A CONQUISTAR ESPAÑA

EL NAVARRA ARENA DE PAMPLONA FUE LA PRIMERA PARADA POR TODO LO ALTO

Carlos Rivera ha aterrizado en España de la mano de SienteLaPlaza+Music para convertirse en uno de los protagonistas musicales del verano de 2026. El artista mexicano, uno de los más grandes del pop tradicional en habla hispana, acaba de comenzar una gira que le llevará por más de una docena de los escenarios más importantes de nuestro país.

El año pasado, Carlos Rivera ya estuvo en España celebrando su vigésimo aniversario como una de las estrellas más importantes de su generación: su show ‘Carlos XX’, con el que repasó sus grandes éxitos deteniéndose en cada una de las fases de su carrera, ya puso patas arriba el Movistar Arena de Madrid, donde compartió escenario con los más grandes -Hombres G, Malú,…-.

Y es que España es un segundo hogar para un Carlos Rivera que fraguó su camino en la piel de toro cuando se convirtió en una de las primeras estrellas del archiconocido musical de El Rey León. El calor que siempre ha recibido del público español no fue una excepción ayer en Pamplona, la ciudad que eligió para presentar en nuestro país ‘¡VIDA MÉXICO!’, su nuevo álbum con el que ha rendido homenaje a su patria con una colección de canciones imprescindible arraigada en el regional con una visión contemporánea.

El show en el Navarra Arena sirvió a Carlos Rivera para mostrarnos las armas con las que conquistará al público español. Más de tres docenas de canciones en más de dos horas de show que demuestran que el de Humantla tiene una de las discografías más potentes del momento en el pop en español.

Un show brillante estructurado en tres bloques, que van, con billete de ida y vuelta del pop al regional: a través de los que Carlos Rivera se conduce en un alarde de intensidad y pasión gracias a bellísimos temas. Entre las canciones del arranque del show destacan especialmente ’Digan lo que digan’, ‘Sería Más Fácil’ y un ‘Me Muero’ que se desdobla para sonar a ‘¡VIDA MÉXICO!’ antes de servir lo mejor del acervo tradicional mexicano con ‘El Rey’, ‘Llorona’, ‘Todavía No Te Olvido’ y de cerrar con ‘Luna del Cielo’ o ’Las Vidas Que Tú Quieras’.

‘Te Esperaba’ y ‘Sólo Por Hoy’ fueron el broche de oro de la primera presentación de Carlos Rivera en España este 2026. Miles de personas asistieron a su concierto en el Navarra Arena en la que será solo la primera noche de muchas en las que el mexicano volverá al país que le vio convertirse en artista con su show más ambicioso hasta el momento.

VIDA MÉXICO TOUR ESPAÑA

26 de junio - Castellón de la Plana, Plaza de Toros de Castellón

5 de julio - Bilbao, Bilbao Arena

11 de julio - Alcalá de Henares, Plaza de Toros de Alcalá de Henares

18 de julio - Almería, Plaza de Toros de Almería

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