Belén Ruiz será la candidata del PSOE a la Alcaldía de El Ejido en 2027

Belén Ruiz, actual vicesecretaria general tercera y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería, ha recibido el encargo de liderar un nuevo proyecto con el que los socialistas pretenden "canalizar las aspiraciones de cambio existentes entre la ciudadanía ejidense". La candidata ha señalado que "hay mucho por hacer en El Ejido" y ha apuntado que "el descontento de los vecinos y vecinas con la gestión del gobierno municipal es cada vez más evidente". "Vamos a trabajar para presentar un proyecto que ilusione, en el que los ejidenses vean reflejadas sus inquietudes y encuentren respuestas a los problemas de su día a día", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha destacado que Ruiz encabezará un proyecto dirigido a ofrecer una alternativa a la gestión del PP en "un municipio próspero" y ha señalado que "será la voz de miles de ejidenses que reclaman un cambio y aspiran a vivir en una ciudad con unos servicios públicos a la altura de lo que precisan".

Así, el dirigente socialista ha enmarcado la elección de Ruiz en el proceso con el que el PSOE prepara las elecciones municipales de 2027 y ha afirmado que el partido presentará "las mejores candidaturas", integradas por mujeres y hombres "preparados y comprometidos con los problemas reales de la ciudadanía".

Con estas candidaturas, el PSOE pretende ofrecer una alternativa a un PP que se encuentra "acomodado y con un proyecto agotado" en los municipios de la provincia.

Belén Ruiz, nacida en Andorra en 1973 y vinculada a El Ejido desde su adolescencia, ha desarrollado buena parte de su vida en los barrios de La Loma y Santo Domingo. Es diplomada en Enfermería por la Universidad de Almería (UAL) y cuenta con formación en Gestión y Dirección de Enfermería, Calidad y Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias.

Durante su trayectoria profesional ha dedicado nueve años a labores de coordinación y dirección de Enfermería en el Distrito Sanitario de Poniente y actualmente trabaja en Urgencias de Atención Primaria en Ejido Norte.