Un bebé de 14 meses resulta herido tras ser atropellado en un paso de peatones en Almería

Un bebé de alrededor de 14 meses ha tenido que ser trasladado al Hospital Materno-Infantil Princesa Sofía de Almería después de resultar herido en la cara al ser atropellado mientras cruzaba un paso de peatones en su carrito por una calle de la capital.

El suceso ocurrió poco antes de las nueve de la mañana en la intersección de las calles Estadio y Jaúl, una zona situada entre los barrios de Ciudad Jardín y El Zapillo. Tras el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061.

El menor se encontraba acompañado por sus padres en el momento del accidente y fue evacuado al centro hospitalario para recibir atención médica. Según las primeras comprobaciones realizadas por los agentes, las lesiones sufridas parecen de carácter leve.

El conductor del vehículo implicado manifestó que no vio el carrito debido al deslumbramiento provocado por el sol, lo que habría provocado el impacto accidental.