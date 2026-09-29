El Ayuntamiento de Almería destina 40.000 euros a impulsar el emprendimiento juvenil

El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes de la ciudad. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 40.000 euros y contempla subvenciones de hasta 5.000 euros por empresario para poner en marcha nuevos negocios o apoyar a empresas con menos de dos años de trayectoria.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 16 de octubre. La convocatoria fue aprobada por la Junta de Gobierno Local y publicada el pasado 24 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las ayudas están dirigidas a proyectos que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en Almería. Podrán beneficiarse tanto iniciativas empresariales de nueva creación como compañías constituidas durante los dos años anteriores a la convocatoria.

La subvención permitirá cubrir determinados gastos corrientes relacionados con la actividad empresarial, aunque no contempla inversiones. Entre los gastos incluidos se encuentran la publicidad online, los servicios digitales, la gestión de redes sociales, programas de facturación y gestión, dominios web, alquiler de locales o espacios de coworking y herramientas destinadas a la digitalización.

El carácter joven de los proyectos tendrá un peso destacado en la valoración. Las iniciativas promovidas íntegramente por personas de 35 años o menos podrán conseguir 50 de los 100 puntos previstos. También se valorará la creación de empleo, la participación en programas municipales de emprendimiento, la innovación tecnológica y los proyectos relacionados con la economía verde, circular o social.

El concejal de Juventud, Óscar Bleda, ha señalado que el objetivo municipal es facilitar que las ideas de los jóvenes puedan convertirse en empresas y que estas, a su vez, contribuyan a generar nuevos puestos de trabajo. La convocatoria pretende así favorecer que el talento joven encuentre oportunidades para desarrollar su actividad profesional en Almería.

Desde el Ayuntamiento defienden que esta iniciativa busca acompañar a los emprendedores durante las primeras etapas de sus proyectos y favorecer la consolidación de nuevas empresas. La intención, según ha explicado Bleda, es contribuir a que el talento joven permanezca en la ciudad y participe en la creación de nuevas oportunidades laborales.