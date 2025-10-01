El Ayuntamiento de Almería anuncia en la feria la iluminación de los caminos rurales de La Cañada

El Ayuntamiento de Almería ha resuelto adjudicar a la compañía Incoal el contrato para la colocación de alumbrado en los accesos rurales de propiedad municipal situados en el Paraje Ferris, en el barrio de La Cañada. La intervención, valorada en 206.361,39 euros con IVA, contempla un periodo de ejecución de cinco meses contados a partir de la firma del acta de replanteo, prevista para inicios del mes de noviembre.

La propuesta será trasladada por la mesa de contratación a la Junta de Gobierno Local una vez finalizado el procedimiento administrativo de licitación, al que se han presentado cuatro mercantiles. Esta concurrencia, según el Consistorio, refleja la confianza del sector en la estabilidad económica y la fiabilidad de la administración municipal.

Así lo ha comunicado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, durante su participación en la feria Fruit Attraction de Madrid, donde acompaña a productores, cooperativas y empresas almerienses, además de mantener reuniones con distintos agentes del sector agroalimentario. Se trata del evento más relevante en España y Europa en este ámbito, que coincide con el arranque de la campaña agrícola en la provincia, marcada por dificultades recurrentes como la competencia de importaciones, la falta de agua, el aumento de los gastos de producción, los precios inestables, las tasas arancelarias, la incorporación de nuevas tecnologías, el relevo generacional o la aparición de plagas.

La primera edil ha subrayado que esta actuación es la continuidad de una fase inicial llevada a cabo el pasado año, gracias a la cual se instalaron luminarias en caminos rurales de Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, también en La Cañada. Esa primera parte supuso una inversión de 213.333,84 euros y permitió colocar 105 puntos de luz a lo largo de un trazado de 2,5 kilómetros.

Según el plan aprobado, en Paraje Ferris se instalarán 132 farolas con tecnología LED, distribuidas en un recorrido de 3,6 kilómetros. Además de la colocación de luminarias, la obra incluye trabajos complementarios como canalizaciones subterráneas, arquetas, cimentaciones e instalación de cuadros de control eléctrico.

El próximo año está prevista una tercera fase que se llevará a cabo en el Paraje Trafaliñas, también en La Cañada, donde se proyecta la instalación de otras 69 luminarias a lo largo de unos dos kilómetros. El presupuesto base de licitación asciende en este caso a 126.180,11 euros, impuestos incluidos.

Con el conjunto de estas intervenciones, se alcanzará la cifra total de 306 luminarias distribuidas a lo largo de más de ocho kilómetros de caminos rurales. Estas actuaciones, ha recalcado la alcaldesa, reafirman el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de las zonas agrícolas de la capital, tanto en dotación de infraestructuras como en servicios, uniendo al pavimento, la señalización, la limpieza o la seguridad vial, la implantación de alumbrado público que no solo aporta visibilidad, sino también mayor seguridad para quienes transitan por estas vías.

Estas medidas se complementan con otras iniciativas municipales, como la bonificación de tasas por licencias de obras y uso para nuevas explotaciones agrícolas o para la modernización de las ya existentes. De igual modo, destacan las actuaciones en el ámbito hídrico en colaboración con la Junta de Andalucía, entre ellas la ampliación de la desaladora para alcanzar una capacidad de 80.000 metros cúbicos diarios —prácticamente el doble de lo actual—, o los sistemas terciarios en las depuradoras de El Bobar y El Toyo, que permitirán reutilizar hasta 16 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas destinadas al riego de la Vega.