METEOROLOGÍA

Aviso amarillo por tormentas y lluvias en la provincia de Almería

Los avisos afectan principalmente al Levante almeriense y al Valle del Almanzora y Los Vélez

Europa Press

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
Imagen de archivo de una rambla en Almería | Ayuntamiento de Almería

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles cuatro avisos amarillos por lluvias y tormentas en la provincia de Almería, que afectarán a las comarcas del Levante almeriense y del Valle del Almanzora y Los Vélez.

Según la información publicada por Aemet, los avisos por precipitaciones estarán vigentes entre las 14.00 y las 23.59 horas en ambas zonas, donde se prevé una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Durante esa misma franja horaria también permanecerán activos los avisos amarillos por tormentas en el Levante y en el Valle del Almanzora y Los Vélez.

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