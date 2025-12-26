Automotor Costa convierte la solidaridad en protagonista con ‘El Árbol de los Sueños’

El concesionario BMW y MINI Automotor Costa se ha transformado, una vez más, en un auténtico jardín de la ilusión. Lo ha hecho con la celebración de un emotivo acto enmarcado en el proyecto solidario de la Fundación La Caixa, ‘El Árbol de los Sueños’, una iniciativa destinada a que niños y niñas en situación de vulnerabilidad de nuestro entorno puedan recibir un regalo en Navidad.

Sobre esta acción solidaria hablaba en los micrófonos de Onda Cero Almería el gerente del concesionario, Álex Batista, quien destacaba el valor humano y social de un proyecto que Automotor Costa viene apoyando desde hace años. “Estamos impulsados por este proyecto de la Fundación La Caixa denominado ‘El Árbol de los Sueños’. Es una iniciativa que lleva varios años y en la que participamos porque nos parece especialmente bonita: consiste en desarrollar una red de solidaridad para que estos niños en situación de vulnerabilidad puedan recibir su regalo el día de Navidad”, explicaba.

Batista subrayaba además que Automotor Costa no camina sola en esta iniciativa. “La sociedad almeriense nos ha acompañado: clínicas dentales Chafarinas, La Almazara de Canjáyar, Helados Frigo, Fisio Muro, Tomatico… Más allá de la representación de cada empresa, lo que teníamos era un entorno de amigos. Ha sido un placer compartir este día y encontrarnos con personas realmente solidarias”, señalaba.

No es la primera vez que el concesionario se involucra con este proyecto de Fundación La Caixa. Tal y como recordaba su gerente en la entrevista, esta colaboración surgió hace años a través de la Asociación Nacional de Concesionarios, con la idea de que la solidaridad no se quede en un gesto puntual. “Si hoy hemos tenido un árbol con diez cartas, lo que buscamos es que el año que viene esas empresas también tengan su propio Árbol de los Sueños y podamos llegar a muchos más niños. Queremos que este proyecto sea exponencial y que no se quede solo en Automotor Costa”, afirmaba.

El acto celebrado este lunes en el concesionario reunió a representantes institucionales, entidades sociales y empresas colaboradoras. Entre ellos, el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres; la directora de área de negocio de Almería y Poniente de CaixaBank, María del Mar Peláez; técnicos del Departamento de Infancia y Juventud de Cruz Roja, Germán y María; y representantes de empresas del entorno.

Precisamente, Batista quiso destacar la importancia de la presencia de Cruz Roja, encargada de hacer llegar los regalos a las familias. “Ellos son quienes entregan el regalo en manos de los padres. Nos contaban la felicidad de esas familias que, con dificultades, ven cómo sus hijos reciben ese detalle en Navidad. Es una labor admirable y muy necesaria”, subrayó.

Durante la jornada, se puso de relieve que el mayor regalo no siempre es material. “Hablábamos de que el gran regalo es el tiempo: parar un momento, dedicar atención y compromiso. En un día a día lleno de problemas y trabajo, que personas y empresas inviertan ese tiempo es algo muy valioso”, añadió el gerente de Automotor Costa.

La iniciativa ‘El Árbol de los Sueños’ vuelve así a consolidarse como un ejemplo de colaboración entre empresa, instituciones y tejido social, con un objetivo común: multiplicar la solidaridad y llegar cada vez a más niños. Como concluía Álex Batista en Onda Cero Almería, “el año es largo y las necesidades no son solo en Navidad. Si nos acordamos durante todo el año y colaboramos juntos, entre todos podemos poner ese granito de arena que marque la diferencia”.