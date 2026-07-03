El autobús a las playas de acceso limitado de Cabo de Gata volverá a funcionar desde el 11 de julio

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería volverá a gestionar este verano el servicio especial de autobuses que enlaza San José con las playas de acceso restringido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El dispositivo comenzará a operar el próximo 11 de julio y permanecerá en funcionamiento hasta el 6 de septiembre.

La delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez, ha destacado que este servicio ofrece una alternativa cómoda, económica y respetuosa con el medio ambiente frente al uso del vehículo privado, favoreciendo además el acceso a las playas mediante un sistema de transporte público bonificado para los usuarios de la tarjeta metropolitana.

Martínez también ha recordado que continúan vigentes las ayudas al transporte público impulsadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central hasta el 31 de diciembre. Estas bonificaciones incluyen descuentos de hasta el 40% para los usuarios de la tarjeta de transporte y la gratuidad del servicio para los menores de 15 años que dispongan de la Tarjeta Joven de Andalucía.

Los autobuses realizarán recorridos diarios entre el 11 de julio y el 6 de septiembre con salidas cada hora desde las 10:30 horas. El último servicio de regreso desde las playas partirá a las 20:00 horas.

El itinerario arrancará en la parada principal de San José y contará con paradas en Campillo del Genovés, Genoveses, Barronal, Mónsul, Media Luna y Cala Carbón, facilitando el acceso a algunos de los enclaves más visitados del parque natural.

La puesta en marcha de este servicio complementa las restricciones al tráfico de vehículos particulares que permanecen activas desde el pasado 20 de junio y que se mantendrán hasta el 27 de septiembre. La medida busca reducir la presión sobre espacios de alto valor ecológico y evitar los problemas de congestión que se producen durante los meses de mayor afluencia turística.

El director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano, Luis Miguel Carmona, ha explicado que el servicio será prestado mediante los autobuses de la línea metropolitana que conecta Almería con San José y cuya explotación corresponde a la empresa Autocares Bernardo.

En cuanto al coste de los desplazamientos, Carmona ha subrayado el importante ahorro que supone utilizar la tarjeta del Consorcio, ya que permite reducir el precio del viaje en torno a un 70% respecto al billete ordinario.

Así, un desplazamiento de ida y vuelta desde la Estación Intermodal de Almería hasta las playas, con transbordo en San José, tendrá un coste de 4,02 euros para quienes utilicen la tarjeta de transporte, mientras que el mismo recorrido con billete sencillo alcanzará los 11,70 euros.

Para quienes inicien el trayecto directamente desde San José, el viaje de ida y vuelta costará cuatro euros con billete ordinario y 0,86 euros utilizando la tarjeta del Consorcio. También se mantendrá la opción de adquirir billetes de un solo trayecto por dos euros o realizar desplazamientos entre las distintas playas del recorrido.

Desde el Consorcio confían en que la demanda vuelva a crecer durante esta temporada estival y permita superar las cifras de viajeros registradas el pasado verano.

La concejala de Níjar, María del Mar Calatrava, ha valorado positivamente la continuidad de este servicio, al considerar que mejora la movilidad tanto de los vecinos como de los miles de visitantes que cada verano se desplazan hasta el parque natural.

La edil ha destacado que San José constituye el principal núcleo turístico del litoral nijareño, por lo que disponer de una conexión frecuente mediante transporte público con playas como Genoveses, Mónsul, Media Luna o Cala Carbón supone una herramienta clave para favorecer una movilidad más sostenible.

Asimismo, ha señalado que mejorar la accesibilidad dentro del parque natural continúa siendo uno de los grandes retos del municipio y ha defendido este tipo de iniciativas como un paso importante para compatibilizar la protección ambiental con la actividad turística.

Por su parte, la gerente de Autocares Bernardo, Lola Hernández, ha explicado que se mantendrá un amplio horario de funcionamiento durante toda la jornada y ha recordado que tanto los horarios como las tarifas podrán consultarse en las páginas web de la empresa y del Consorcio de Transporte Metropolitano.

Además del dispositivo hacia las playas de acceso restringido, también se reforzará durante los fines de semana el servicio de autobuses hacia Cabo de Gata y La Fabriquilla con nuevas expediciones que ampliarán la oferta habitual de conexiones entre la capital y el litoral del parque natural.