CULTURA

Los 'Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano' estrenan su segunda edición

El cante de María Sorroche y el baile de Blanca Lorente y el alumnado de Chelo Ruiz estarán acompañados por la poesía y memoria de Juan José Ceba, Noelia Cortés y Antonio Sevillano

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Llega mayo florido y con él, por segundo año, una nueva edición de 'Atardeceres Flamencos en el Mesón Gitano'. Una propuesta cultural que se celebrará durante los primeros cuatro sábados del mes de mayo, consolidándose como una de las citas destacadas en la programación de primavera de la ciudad puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. La primera cita será este sábado, 2 de mayo, a partir de las 19:30 horas y, como es habitual, con entrada libre hasta completar aforo.

La sesión estará presentada por Jesús Herrera y contará con el cante de María Sorroche, el baile de Blanca Lorente y el alumnado de Chelo Ruiz y, como novedad este año, también habrá espacio para la palabra de la mano de 'Historias del flamenco' con Antonio Sevillano, y con 'Historias del barrio y poesía' con Juan José Ceba y Noelia Cortés.

Hay que recordar que los siguientes 'Atardeceres' serán el sábado, 9 de mayo, donde el cante correrá a cargo de El Titi, acompañado del baile de Suleima y del alumnado de Raquel Sierra. El tercer sábado de mayo, el día 16, será una jornada protagonizada por jóvenes artistas flamencos al cante y el alumnado del espacio creativo ACAAF de Inka Díaz, que también participará al baile. Y esta segunda edición se cerrará el 23 de mayo con la actuación festiva del grupo de rumbas 'La Chanca Suena'.

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