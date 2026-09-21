DISCAPACIDAD ALMERÍA

La asociación Murgi consolida su compromiso con la infancia en El Ejido a través de su servicio de Atención Temprana

La directora del centro, Sandra Toro, destaca el impacto de las intervenciones personalizadas en menores de cero a seis años para garantizar su máximo desarrollo evolutivo.

ondacero.es

El Ejido |

El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Murgi se ha consolidado como un pilar fundamental en el Poniente Almeriense para el bienestar de la población infantil. Bajo la dirección de Sandra Toro, el centro ofrece un espacio de intervención integral diseñado para dar respuesta, lo antes posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas en sus primeros años de vida, una etapa crítica debido a la plasticidad cerebral.

El servicio destaca por su enfoque bio-psico-social, estructurado en diferentes ámbitos de actuación

  • Área Cognitiva y del Neurodesarrollo:
  • Comunicación y Lenguaje:
  • Área Motriz y Psicomotricidad:
  • Integración Sensorial y Terapia Ocupacional:
  • Ámbito Familiar y Social:

Gracias al equipo interdisciplinar liderado por Sandra Toro, el CAIT Murgi continúa transformando el futuro de las familias ejidenses, demostrando que una detección e intervención a tiempo son las herramientas más eficaces para derribar barreras en la infancia.

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