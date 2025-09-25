SUCESOS

Apuñala a un hombre tras una discusión entre familias en el barrio del Tagarete

El detenido está retenido en los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería

Onda Cero Almería

Almería |

Un varón sufrió heridas leves este miércoles al mediodía tras ser agredido con un cuchillo en el barrio del Tagarete, en Almería. El incidente se produjo tras una riña entre dos familias en la intersección de la calle Ferrocarril con la avenida de Andalucía, donde la víctima abofeteó al atacante, que posteriormente acudió a su domicilio, tomó un arma blanca y le ocasionó una lesión en el hombro.

Fuentes policiales confirmaron que el presunto autor permanece retenido en los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional y se prevé que comparezca ante la autoridad judicial este viernes. El herido fue evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Las mismas fuentes indicaron que el suceso está relacionado con enfrentamientos previos entre los clanes familiares implicados. La investigación se mantiene abierta y el caso se instruye como un presunto delito de lesiones, quedando descartada por ahora la tentativa de homicidio.

