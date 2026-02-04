Andalucía exhibe innovación y calidad agroalimentaria en Berlín

Los micrófonos de Onda Cero Almería se trasladan hasta Berlín para pulsar el pulso del sector agroalimentario andaluz en el marco de Fruit Logistica, la mayor feria internacional de frutas y hortalizas. Desde el pabellón 18 del recinto ferial, Manuel Gómez Galera, secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, analiza la presencia institucional andaluza en esta cita clave y desgrana las principales líneas de trabajo de la Consejería.

Durante la entrevista, Gómez Galera subraya que Fruit Logistica, en su trigésimo primera edición, es el escaparate mundial de las frutas y hortalizas, un escenario estratégico donde Andalucía y Almería deben estar para defender la calidad de sus productos y reforzar el vínculo con el consumidor europeo, especialmente con el mercado alemán, principal destino de las exportaciones hortofrutícolas almerienses. Destaca la fortaleza del tejido productivo andaluz y la confianza construida durante años gracias a la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la calidad, señas de identidad del sector.

El secretario general pone en valor el trabajo de agricultores, cooperativas y empresas, capaces de adaptarse a las exigencias del consumidor centroeuropeo y de mantener la competitividad pese a factores externos como los acuerdos comerciales o las inclemencias meteorológicas. “Aquí podemos sacar pecho del buen hacer del sector agroalimentario andaluz”, señala, reivindicando el esfuerzo diario que hay detrás de cada producto que llega a los mercados internacionales.

Además, Gómez Galera detalla una de las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía en materia de modernización del sector, como las ayudas a la maquinaria agroindustrial, dotadas con 150 millones de euros, que ya han sido resueltas y pagadas en menos de seis meses. Una iniciativa que ha permitido movilizar más de 240 millones de euros en inversión total, apostando por la innovación, la digitalización y la incorporación de tecnología avanzada en las explotaciones agrícolas.

La entrevista se detiene también en el regadío, una de las grandes prioridades de la Consejería ante la realidad del clima mediterráneo. Gómez Galera explica que la Junta impulsa un paquete de actuaciones que supera los 317 millones de euros, con especial atención al aprovechamiento de aguas regeneradas a través de un plan, que contempla inversiones directas subvencionadas al 100% para conectar depuradoras con comunidades de regantes y aumentar la capacidad de almacenamiento. A ello se suma el Plan Regadía, con 140 millones de euros, orientado a una segunda modernización del regadío en colaboración con la sociedad estatal SEIASA, así como nuevas infraestructuras para evitar inundaciones y aprovechar el agua en episodios de lluvias intensas.

Con esta intervención desde Berlín, el secretario general de Agricultura traslada el mensaje de que Andalucía mantiene una apuesta firme por la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del sector agroalimentario, reforzando su posición en el mayor escaparate internacional de frutas y hortalizas.