El Almería Western Film Festival rinde homenaje a Sergio Leone en el cartel de esta edición

El Almería Western Film Festival ha dado a conocer el cartel oficial de su decimosexta edición, una propuesta visual que homenajea el 60 aniversario de la emblemática película ‘El bueno, el feo y el malo’ y que establece un diálogo entre la herencia del wéstern clásico y las nuevas miradas sobre el género.

La obra, creada por el ilustrador Juan Fardo, toma como eje central la figura de un puente, convertido en símbolo de conexión entre pasado y presente. La composición se inspira en el universo cinematográfico desarrollado por Sergio Leone y en los paisajes que han servido de escenario a numerosas producciones del Oeste europeo.

En el centro de la ilustración aparece una figura de identidad indefinida cuya silueta recuerda a los míticos personajes de los spaghetti westerns. A su alrededor se distribuyen elementos reconocibles del imaginario del género, como poblados, molinos, montañas, personajes solitarios y estructuras suspendidas, conformando un paisaje cargado de referencias cinematográficas.

La propuesta destaca por una paleta de colores intensos en la que predominan los tonos ocres, amarillos, rojos y negros, evocando tanto la aridez del desierto como la estética gráfica de los carteles cinematográficos de los años sesenta. El diseño incorpora además recursos inspirados en la serigrafía tradicional, con texturas, superposiciones y formas geométricas que aportan dinamismo a la composición.

El director del festival, Juan Francisco Viruega, ha explicado que la organización apostó por un trabajo artístico de autor en un momento en el que el diseño gráfico se encuentra especialmente influido por las herramientas de inteligencia artificial. Según ha señalado, el objetivo era contar con una propuesta personal y artesanal capaz de reflejar la identidad del certamen.

Viruega ha destacado además que la referencia a la película de Leone se integra de forma simbólica, sin recurrir a la representación literal. A su juicio, el festival mantiene un equilibrio entre la reivindicación del legado cinematográfico de las grandes producciones rodadas décadas atrás y la exploración de las nuevas corrientes del wéstern contemporáneo.

Por su parte, Juan Fardo ha explicado que la creación del cartel partió de la combinación de distintos elementos asociados al festival, entre ellos el paisaje desértico, la efeméride cinematográfica y la presencia del puente como elemento narrativo central.

El ilustrador define la obra como un juego visual en el que las referencias clásicas se reinterpretan desde una mirada actual. Para ello, se inspiró en portadas de cómics del Oeste, antiguos carteles de cine y recursos gráficos característicos de las décadas de los sesenta y setenta, como las siluetas, las tipografías de madera y las técnicas de impresión artesanal.

Dentro de la composición, el puente adquiere un significado especial al representar el tránsito entre distintas realidades y la fina frontera que separa a los protagonistas de la célebre película de Leone. Según el autor, este elemento actúa como hilo conductor de toda la narrativa visual de la obra.

La próxima edición del festival se celebrará del 8 al 12 de octubre y volverá a reunir a cineastas, investigadores, profesionales del sector y aficionados al género en una programación que incluirá proyecciones, homenajes, encuentros especializados, actividades culturales y propuestas centradas en la difusión y conservación del patrimonio cinematográfico vinculado al wéstern.