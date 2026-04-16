Almería será la única oficina de Andalucía para tramitar la regularización extraordinaria de extranjeros

La Oficina de Extranjería de Almería asumirá un papel clave en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, al ser la única sede de Andalucía habilitada específicamente para tramitar estas solicitudes de forma presencial.

Para hacer frente al previsible aumento de demanda, la oficina ampliará su horario habitual y comenzará a atender también por las tardes, de lunes a viernes entre las 16:00 y las 19:00 horas. Este servicio arrancará el próximo lunes y estará disponible únicamente con cita previa, que ya puede solicitarse. Las primeras atenciones presenciales comenzarán el 20 de abril.

Esta medida se enmarca en la estrategia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para organizar el proceso y facilitar que los solicitantes puedan completar sus trámites con apoyo. En este sentido, el personal no solo recogerá la documentación, sino que también asistirá a los usuarios en la presentación telemática, ayudándoles a introducir sus datos, digitalizar documentos y completar correctamente el procedimiento.

Desde el Ministerio han querido insistir en que las citas son completamente gratuitas, advirtiendo de que no se debe pagar a terceros por conseguirlas. El refuerzo de atención en la oficina de Almería se mantendrá hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza el plazo establecido para esta regularización extraordinaria.

Además de la atención presencial, el proceso contempla otras vías. Las solicitudes también podrán presentarse de forma online a través de la plataforma habilitada, utilizando certificado digital, o mediante profesionales autorizados como abogados o gestores. Asimismo, está previsto que se habiliten puntos adicionales en oficinas de la Seguridad Social y de Correos en distintas provincias, aunque aún se están definiendo los lugares concretos.

Para solicitar cita, los interesados deben acceder al portal oficial del proceso mediante sistemas de identificación como Cl@ve, donde podrán elegir día, hora y oficina. También se ha habilitado el teléfono 060 para resolver dudas y gestionar citas.

Con todo ello, el objetivo es agilizar un proceso que se prevé masivo, garantizando al mismo tiempo que los solicitantes cuenten con apoyo tanto presencial como digital durante toda la tramitación.