Almería no quiere más "torres mastodónticas" en el Toblerone

El Ayuntamiento de Almería ha abierto este miércoles el debate sobre el futuro de los terrenos ligados al ámbito ferroviario, tras aprobar en Junta de Gobierno Local el Avance de la Modificación Puntual número 2 del Plan Especial del Sistema General de Reforma Ferroviaria.

La iniciativa se ha presentado en una jornada celebrada en el Salón Noble del Ayuntamiento e inaugurada por la alcaldesa, María del Mar Vázquez. El encuentro, impulsado por el Consistorio con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, pretende servir como punto de partida para analizar los usos y posibilidades de los cerca de 32.000 metros cuadrados que la integración ferroviaria suma a una zona estratégica de la ciudad.

Vázquez ha subrayado la conveniencia de revisar la planificación prevista hace casi tres décadas y adaptar la ordenación a las necesidades actuales de la capital. “Las ciudades se hablan, las ciudades se consensúan”, ha señalado, reivindicando un proceso de reflexión compartida entre administraciones, especialistas, profesionales, promotores y sociedad civil.

Según ha defendido la alcaldesa, este diálogo debe permitir definir “las grandes ideas que dan forma a las ciudades del futuro” y aprovechar la transformación ferroviaria como una oportunidad para reforzar el modelo urbano de Almería.

En este sentido, ha incidido en que el planteamiento no debe reducirse a sustituir superficie por nuevos aprovechamientos constructivos, sino en determinar qué demanda hoy la ciudad y qué usos puede acoger este espacio para contribuir a completar la transformación urbana que atraviesa la capital.

Una oportunidad para “pensar en grande”

En este sentido, María del Mar Vázquez ha sido especialmente explícita al señalar qué modelo no considera adecuado para este ámbito. “Por supuesto que no haría más torres mastodónticas”, ha señalado, descartando igualmente reproducir modelos convencionales como un gran centro comercial, un auditorio, un museo tradicional, concentrar edificios administrativos o dedicar una gran superficie exclusivamente a aparcamientos. Tampoco, ha explicado, se trata simplemente de crear “un parque sin actividad que propicie dinamismo económico”.

Frente a ello, la alcaldesa ha invitado a “pensar en grande” y explorar las posibilidades que ofrece este espacio para introducir nuevos usos capaces de generar actividad y vida urbana. Entre las ideas que ha planteado para alimentar ese debate se encuentran un centro de innovación, emprendimiento y talento, capaz de reunir a jóvenes, empresas, Universidad e investigadores; un gran centro cultural y creativo vinculado a las nuevas industrias culturales; un gran parque urbano mediterráneo que incorpore espacios para conciertos, terrazas, sombra, trabajo al aire libre y deporte urbano; un campus de Formación Profesional relacionado con sectores estratégicos de la ciudad; o un mercado gastronómico asociado a los productos de la provincia, la restauración y nuevas experiencias gastronómicas.

Todo ello, ha recalcado, sin renunciar a la presencia de vivienda, hoteles, oficinas y actividad privada. “Es el momento de diseñar y planificar la nueva puerta de entrada de Almería”, resumía. Estas posibilidades no constituyen una relación cerrada de proyectos ni decisiones ya adoptadas, sino ejemplos con los que el Ayuntamiento quiere abrir y ensanchar el debate sobre el futuro del ámbito y explorar, junto a profesionales y sociedad civil, qué combinación de usos puede resultar más beneficiosa para la ciudad, siempre pensando en clave de futuro.

Un planeamiento adaptado a una nueva realidad

La celebración de esta jornada coincide con la aprobación por la Junta de Gobierno Local del documento de Avance de la Modificación Puntual nº 2 del Plan Especial del Sistema General de Reforma Ferroviaria, primer paso administrativo para adaptar un planeamiento concebido hace casi treinta años a una realidad urbana y ferroviaria profundamente diferente.

El Avance aprobado no supone, en consecuencia, una ordenación definitiva. Constituye, y en ello ha insistido la regidora, el inicio de un procedimiento urbanístico que analiza diferentes escenarios y que permitirá contrastar alternativas antes de culminar, en su caso, la modificación del Plan Especial.

El documento estudia cinco escenarios, incluida la posibilidad de mantener el planeamiento vigente, y analiza distintas combinaciones de edificabilidad, vivienda, usos terciarios, espacios libres y dotaciones. El análisis técnico identifica la denominada Alternativa 2 como la que ofrece un mayor equilibrio entre estos elementos.

Menos edificabilidad y mayor diversidad de usos

La alternativa recogida como preferente en el Avance propone reducir la edificabilidad actualmente prevista desde los 175.000 metros cuadrados hasta los 123.831,36 metros cuadrados, un 29,24% menos, y establece un máximo de 944 viviendas frente a las 1.130 contempladas en el planeamiento vigente.

La propuesta mantiene, por tanto, una importante capacidad residencial y la presencia de vivienda protegida, respetando igualmente los derechos de los propietarios de los terrenos, ADIF y Renfe, al tiempo que incorpora parcelas terciarias, espacios libres y posibilidades para futuras dotaciones.

“No es una decisión arbitraria de eliminar edificabilidad, sino de adaptarla a la realidad y a la apuesta por una nueva puerta de entrada a Almería”, ha explicado Vázquez, quien ha defendido que las futuras edificaciones deberán además respetar y dialogar con dos piezas fundamentales del patrimonio urbano de la ciudad: la antigua Estación de Ferrocarril y el Cable Inglés.

Una jornada con profesionales y expertos

La convocatoria ha reunido a representantes institucionales, colegios profesionales, entidades económicas y empresariales, Universidad y profesionales vinculados al urbanismo y al desarrollo de la ciudad y ha contado con la participación del arquitecto y urbanista José María Ezquiaga Domínguez, doctor arquitecto y Premio Nacional de Urbanismo, experto en planificación estratégica urbana, gestión del territorio y proyecto de espacio urbano.

Tras su ponencia se ha celebrado una mesa redonda y coloquio para confrontar diferentes perspectivas sobre las posibilidades que ofrece este ámbito estratégico de la capital. En ella, Ezquiaga, ha valorado positivamente la oportunidad de revisar el planeamiento de los suelos ferroviarios de Almería, considerando que las líneas planteadas en el avance están “muy bien enfocadas”, especialmente por su apuesta por una mayor diversidad y complejidad de usos frente a un modelo basado fundamentalmente en la vivienda.

Desde su experiencia en procesos de transformación urbana y ferroviaria ha defendido que la futura ordenación debe incorporar la máxima flexibilidad y compatibilidad posible entre usos -terciarios, oficinas, equipamientos y dotaciones privadas, entre otros- para permitir que este espacio pueda adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo con el tiempo. A su juicio, esa mezcla de usos aporta capacidad de adaptación y resiliencia: “lo simple es menos resiliente que lo complejo”.

El arquitecto ha destacado además el gran potencial de estos terrenos por su posición central y estratégica en la ciudad, recordando su propia experiencia profesional en Almería vinculada años atrás a la transformación del entorno de la estación. En este sentido, ha señalado que las soluciones que en su momento fueron innovadoras terminan quedando superadas por la evolución de las ciudades, por lo que considera necesario que la nueva planificación sea capaz de anticiparse y admitir cambios futuros.

Como cautela, Ezquiaga ha recomendado no precipitar la implantación de los primeros usos simplemente por ser los primeros proyectos que aparezcan, sino preservar la calidad y el interés ciudadano de las actuaciones, precisamente por el valor estratégico de estos suelos.

Finalmente, ha señalado la vivienda asequible como uno de los grandes retos que debería contemplar la futura ordenación. Ha defendido la posibilidad de explorar fórmulas de vivienda protegida o asequible adaptadas a las necesidades específicas de Almería y a distintos perfiles de población, considerando que actualmente resulta difícil abordar una transformación urbana de esta dimensión sin incorporar una respuesta al problema del acceso a la vivienda.

Por su parte, Luis Cano, decano del Colegio de Arquitectos de Almería, ha defendido la conveniencia y oportunidad de revisar el Plan Especial Ferroviario, aprobado en 2012, al considerar que, casi quince años después, las circunstancias urbanísticas y las condiciones del ámbito han cambiado de forma sustancial.

Cano ha explicado que la modificación afecta al corredor ferroviario comprendido entre la Avenida del Mediterráneo y la rotonda del Cable Inglés y que su objetivo fundamental es revisar la ordenación detallada para adecuar usos y edificabilidades a criterios de interés general. En este sentido, ahondando en la intervención de la alcaldesa al inicio de la jornada, ha destacado que el nuevo planteamiento reduce la superficie con aprovechamiento urbanístico, que pasa aproximadamente de 113.000 a 83.800 metros cuadrados, al excluir los terrenos ocupados por infraestructuras de dominio público ferroviario. Las parcelas que quedasen sin edificiar cambiarían “el uso residencial a uso terciario o a espacios libres o a equipamientos”, según ha explicado.

En esta mesa-coloquio han participado, además, María Dolores Hidalgo Martínez, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería y Juan Pablo Rueda de la Puerta, consultor ambiental, aportando su visión desde el punto de vista social y ambiental en el momento en el que esta cuestión se pone sobre la mesa del debate ciudadano.