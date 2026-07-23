Almería pone en marcha una oficina municipal para asesorar a víctimas de ocupaciones ilegales

El Ayuntamiento de Almería ha estrenado una Oficina Municipal de Asesoramiento dirigida a personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas. La iniciativa, presentada por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, pretende facilitar apoyo e información a los propietarios que se enfrenten a este tipo de situaciones mediante atención especializada y gratuita.

Durante la presentación, en la que también participaron la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y el gerente de la empresa municipal Almería XXI, Pedro Gómez Calvache, la regidora señaló que el propósito es que los vecinos encuentren respaldo en la administración local y dispongan de herramientas para afrontar el perjuicio económico y la incertidumbre que generan estos casos.

Según recordó Vázquez, en 2024 se contabilizaron en España más de 16.400 delitos relacionados con allanamientos de morada y usurpación de inmuebles. Andalucía figura entre las comunidades con mayor incidencia y, en la provincia de Almería, se registran alrededor de 300 ocupaciones ilegales al año.

La oficina se integrará en el espacio de servicios de vivienda Vive Almería, gestionado por la empresa municipal Almería XXI. Los ciudadanos podrán recibir asesoramiento tanto de forma presencial, en las instalaciones de la Plaza Careaga, como a través de la página web del servicio. El objetivo es orientar a los afectados sobre sus derechos, la documentación necesaria y los trámites más adecuados según cada caso, sin sustituir el papel de los tribunales o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Junto a este servicio, el Consistorio ha presentado una Guía Antiocupación, un documento con recomendaciones para prevenir este tipo de situaciones y actuar correctamente si se producen. El manual aclara las diferencias entre allanamiento, usurpación e incumplimientos en contratos de alquiler, además de insistir en que los propietarios no deben intentar recuperar una vivienda por sus propios medios para evitar posibles consecuencias legales. Esta iniciativa se suma a otras medidas municipales en materia de vivienda, como la construcción de nuevas promociones y la plataforma Almería Alquila.