Almería estrena un renovado Museo de Arte que une cultura, patrimonio y sostenibilidad

El Ayuntamiento de Almería ha abierto oficialmente el nuevo Museo de Arte de Almería, una de las actuaciones culturales más destacadas realizadas en la ciudad en los últimos años. El proyecto ha supuesto la renovación integral del antiguo Preventorio y del edificio Espacio 2, transformándolos en un complejo museístico moderno gracias a una inversión superior a los 3,2 millones de euros, financiada en gran parte con fondos europeos y con aportación municipal.

La iniciativa, denominada “Ecocultura en el Museo de Arte de Almería”, pretende combinar arte, patrimonio histórico y sostenibilidad en un mismo espacio. Además de ampliar la oferta cultural de la ciudad, el nuevo museo aspira a convertirse en un punto de referencia para quienes lleguen a Almería, especialmente desde la cercana Estación Intermodal.

Las obras no solo se han centrado en la mejora de los espacios expositivos. También han incorporado importantes medidas de eficiencia energética, como nuevos sistemas de aislamiento, climatización avanzada y tecnologías basadas en energías renovables, entre ellas la geotermia, la aerotermia, la energía solar térmica y las instalaciones fotovoltaicas.

Uno de los elementos más llamativos de la reforma es la incorporación de una cubierta vegetal y una fachada ajardinada de unos 120 metros cuadrados. Esta solución contribuye a reducir la temperatura interior del edificio, mejora el aislamiento y favorece la biodiversidad urbana. Además, el sistema aprovecha el agua de lluvia para el mantenimiento de la vegetación, reforzando el enfoque sostenible del proyecto.

El museo también ha sido diseñado para reducir el consumo de agua, mejorar los espacios exteriores y garantizar la accesibilidad para todos los visitantes. Según explicó la alcaldesa, María del Mar Vázquez, la renovación ha permitido crear un edificio más eficiente, cómodo y preparado para conservar y exhibir el patrimonio artístico de la ciudad bajo los estándares actuales de los museos contemporáneos.

Las autoridades destacaron igualmente el impacto de los fondos europeos en la realización de esta obra. Desde la Subdelegación del Gobierno se subrayó que este tipo de financiación ha permitido impulsar proyectos que difícilmente podrían haberse llevado a cabo únicamente con recursos locales, convirtiendo un espacio histórico en una infraestructura cultural renovada y abierta a la ciudadanía.

En cuanto a su propuesta artística, el nuevo Museo de Arte de Almería refuerza su apuesta por el arte contemporáneo y la creación local. Su colección permanente reúne más de 120 obras de más de 70 artistas, entre pinturas, esculturas, fotografías y obra gráfica, con especial atención a la producción artística almeriense de los últimos cincuenta años. Además, contará con varios espacios destinados a exposiciones temporales y disciplinas como el videoarte, la fotografía o las propuestas experimentales.

La reapertura se completó con una visita institucional para conocer tanto la rehabilitación arquitectónica como la nueva museografía del centro. Entre las primeras actividades destaca la exposición “ZOOMED”, del artista mallorquín Santiago Picatoste, una muestra centrada en el papel del color como elemento fundamental de la experiencia artística y emocional. Con esta nueva etapa, el museo busca consolidarse como un lugar de encuentro para la cultura, la reflexión y la creatividad en Almería.