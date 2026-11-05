El Almería donará la taquilla del partido frente al Tenerife a la familia de Jesús de Miguel

La UD Almería ha querido rendir un último homenaje a Jesús de Miguel con una decisión cargada de simbolismo. El club rojiblanco ha anunciado que destinará íntegramente la recaudación obtenida por la venta de entradas del encuentro frente al Tenerife, correspondiente a la jornada 34 de Segunda División, a la familia del futbolista, fallecido el pasado martes.

La iniciativa parte directamente del presidente de la entidad, Mohamed Al Khereiji, y pretende mostrar el respaldo del club a los familiares del delantero en uno de los momentos más difíciles que pueden afrontarse. Más allá de la ayuda económica, el Almería ha querido trasladar un mensaje de cercanía y unión, recordando que el fútbol también sabe responder cuando las circunstancias trascienden lo deportivo.

En el comunicado emitido por la entidad, el club reconoce que ninguna muestra de apoyo puede aliviar una pérdida de estas dimensiones, aunque defiende que los gestos de solidaridad tienen un enorme valor en situaciones como esta. Además, la UD Almería ha invitado a la familia de Jesús de Miguel a presenciar el encuentro desde el estadio, siempre que las circunstancias lo permitan, para que puedan sentir el cariño de toda la afición rojiblanca.

La noticia también toca de cerca al vestuario indálico. Brian Cipenga y Daijiro Chirino compartieron equipo con Jesús de Miguel durante su etapa en el Castellón, donde coincidieron en la temporada 2024/25. Dos futbolistas que vivieron junto al delantero parte de su trayectoria profesional y que ahora afrontan este duro golpe desde la cercanía personal.

Con esta iniciativa, la UD Almería vuelve a demostrar que, por encima de los resultados y la competición, el fútbol también es una herramienta para acompañar y arropar a quienes más lo necesitan.