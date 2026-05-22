Almería celebrará su Noche en Blanco el 29 de mayo y con 12 escenarios

El Ayuntamiento de Almería ya ha presentado la próxima Noche en Blanco en la ciudad, que se desarrollará el próximo viernes 29 de mayo con el claro objetivo de dinamizar el centro e incentivar a las compras y al consumo y con más de 40 actividades para despertar el interés de los almerienses y que se acerquen al centro de la ciudad.

Doce escenarios por toda la ciudad

En total, serán doce los escenarios que acojan distintas actividades durante toda la tarde-noche más distintos pasacalles que amenizarán y animarán el recorrido de distintas calles de nuestro centro. “Estos desfiles partirán desde el Teatro Apolo recorriendo Obispo Orberá, Puerta Purchena, Paseo y calles aledañas. Habrá cuatro temáticas distintas: animales inflables; batucada Kalimba du Samba, Pasacalles ‘IneXpertos’ y ‘Piratas’ del grupo de baile Rocío Moreno”, según trasladó durante la presentación de la cita la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

En el Paseo de Almería, por su parte, se instalará una feria infantil vintage; habrá juegos gigantes de madera; karaokes; mimo y estarán instalados los puestos de Sabores Almería junto a su tienda oficial. Todo ello estará amenizado con la voz de Mar Tiago, con su concierto íntimo. Además, habrá inflables gigantes decorativos.

En la Plaza Pablo Cazard se desarrollará el espectáculo ‘La Maldición Pirrata’. También habrá globología, taller de pompas de jabón y el lighthouse ‘Sueños de fuego’.

Obispo Orberá disfrutará un minidisco infantil, además de las actividades programadas por la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) junto a sus instalaciones En Aguilar de Campoo habrá un espectáculo de magia y un taller de los Scouts de Almería.

La Plaza Tomatito disfrutará con el concierto de violín de Nadiaa Rudenko mientras que en Puerta Purchena habrá un indalo gigante inflable; el circo Saltimbanqui con malabares y equilibristas; una escalera giratoria; la rueda de la muerte y el espectáculo Ícaros, todo ello ambientado en los circos de antaño.

La Plaza San Pedro será testigo del taller de reciclaje y del taller infantil que organiza el Área de Sostenibilidad del Ayuntamiento; mientras que en Plaza de la Constitución se desarrollará, a partir de las 22.00 horas, el concierto tributo a Estopa con el grupo ‘A Toda Pastilla’. Además, allí también se podrá visitar, desde las 18.00 horas, el playmobil de la Noche en Blanco de Almería.

Actividades de Museos, de la Junta y de Diputación

El Centro Andaluz de la Fotografía, en horario de 20.30 a 22.00 horas, acogerá la performance de Estela García y Caradusanto ‘Silencio Roto’. Será en la Sala AFAL del propio centro.

En la plaza exterior del MUREC se realizará la actividad ‘Noches de Títeres’ desde las 21.30 horas. Igualmente quisiera recordarles que todos los museos de nuestra Red Municipal del centro, estarán abiertos de 17.00 a 00.00 horas. En concreto serán: Museo de la Guitarra, Aljibes Árabes, Doña Pakyta y Centro de Interpretación Patrimonial (CIP).

“Durante toda la jornada, además, habrá un Punto Violeta en la esquina del Paseo de Almería con la calle Poeta Villaespesa”, ha explicado la alcaldesa. “Como ven, una amplísima programación para que, tanto almerienses como visitantes disfruten de una noche de ensueño”, ha finalizado.

5.000 vales de aparcamiento gratuito

Para finalizar, la alcaldesa ha señalado además que, con el objetivo de facilitar el acceso al centro durante la celebración de la Noche en Blanco, los días 29 y 30 se pondrán a disposición de los conductores almerienses 5.000 vales de una hora gratuita de aparcamiento en los parkings de Telpark de Oliveros, Gerencia de Urbanismo, Calle Real y Plaza de Toros. “Queremos facilitar el acceso al centro para que todos puedan disfrutar de la Noche en Blanco”, ha destacado la alcaldesa.

Programa Noche en Blanco Almería 2026