ESPACIO DE TURISMO

Almería es cada vez más reconocible para los turistas deportivos

El contraste de paisajes, orografías y climas hacen de la provincia uno de los mejores destinos para el turismo de movimiento

Onda Cero Almería

Almería |

‘Almería Activa’ 2026 está compuesto por 13 grandes eventos deportivos, tres de ellos de nueva incorporación (“Travesía Winsurfer “Ruta de los Volcanes”, “Travesía Pulpí-Isla San Juan de los Terreros” y “Cabo de Gata Sup Festival”).

Las fechas de celebración son las siguientes:

6 de junio – La Indomable (Berja)

13 de junio – Calar Alto Ride (Sierra de los Filabres)

25 de julio – Travesía Winsurfer “Ruta de los Volcanes” (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar)

2 de agosto – Travesía Pulpí – XI Travesía Isla San Juan de los Terreros (Pulpí)

30 de agosto al 3 de septiembre – Badlands (Alpujarra Almeriense)

5 de septiembre – Las 4 Cimas (Sierra de los Filabres)

11 al 13 de septiembre – Velefique International Freeride (Velefique)

1 al 4 de octubre – Škoda Titan Desert Almería (Sierra de los Filabres – Cabo de Gata)

3 de octubre – Cabo de Gata Sup Festival (San José, Níjar)

10 al 12 de octubre – Aventura Submarina Costa de Almería (litoral almeriense)

17 de octubre – La Desértica (Almería – Roquetas de Mar – Sierra Alhamilla – Gádor)

25 de octubre – Triatlón Cabo de Gata – Níjar

28 de noviembre – Ultra Maratón Costa de Almería (Cabo de Gata-Níjar)

Además, el Turismo Regenerativo de Alvela en el comentario de Vicente García Egea; Turismo académico en entornos rurales;...

De lunes a viernes a las 12,50 h con Pepe Ballesteros

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer