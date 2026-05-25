Almería es cada vez más reconocible para los turistas deportivos

‘Almería Activa’ 2026 está compuesto por 13 grandes eventos deportivos, tres de ellos de nueva incorporación (“Travesía Winsurfer “Ruta de los Volcanes”, “Travesía Pulpí-Isla San Juan de los Terreros” y “Cabo de Gata Sup Festival”).
Las fechas de celebración son las siguientes:
•6 de junio – La Indomable (Berja)
•13 de junio – Calar Alto Ride (Sierra de los Filabres)
•25 de julio – Travesía Winsurfer “Ruta de los Volcanes” (Parque Natural Cabo de Gata-Níjar)
•2 de agosto – Travesía Pulpí – XI Travesía Isla San Juan de los Terreros (Pulpí)
•30 de agosto al 3 de septiembre – Badlands (Alpujarra Almeriense)
•5 de septiembre – Las 4 Cimas (Sierra de los Filabres)
•11 al 13 de septiembre – Velefique International Freeride (Velefique)
•1 al 4 de octubre – Škoda Titan Desert Almería (Sierra de los Filabres – Cabo de Gata)
•3 de octubre – Cabo de Gata Sup Festival (San José, Níjar)
•10 al 12 de octubre – Aventura Submarina Costa de Almería (litoral almeriense)
•17 de octubre – La Desértica (Almería – Roquetas de Mar – Sierra Alhamilla – Gádor)
•25 de octubre – Triatlón Cabo de Gata – Níjar
•28 de noviembre – Ultra Maratón Costa de Almería (Cabo de Gata-Níjar)
Además, el Turismo Regenerativo de Alvela en el comentario de Vicente García Egea; Turismo académico en entornos rurales;...
De lunes a viernes a las 12,50 h con Pepe Ballesteros